بعد 9 مواسم قضاها بين أسوار النادي.. الأهلي يعلن رحيل "المؤشر"

يذكر أن " المؤشر" قد بدأ اللعب مع نادي حراء ثم انضم إلى ناشئي الهلال في عام 2005 وواصل مسيرته مع الفريق الأزرق لينتقل بعد ذلك إلى القادسية ثم الوحدة في الفترة من 2010 حتى 2014.