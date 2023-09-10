بعد 9 مواسم قضاها بين أسوار النادي.. الأهلي يعلن رحيل "المؤشر"

أعلن نادي الأهلي ،اليوم الأحد، رحيل اللاعب سلمان المؤشر عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد 9 مواسم قضاها بين أسوار النادي.
ونشر حساب الأهلي الرسمي عبر منصة “x” مقطع فيديو لأبرز لحظات سلمان المؤشر خلال مسيرته الطويلة مع الفريق وعلق عليه "شكراً سلمان".
وانضم سلمان المؤشر إلى نادي أهلي جدة في صيف عام 2014 وحقق معه ألقاب كأس ولي العهد 2015 وثلاثية الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر في 2016.
يذكر أن " المؤشر" قد بدأ اللعب مع نادي حراء ثم انضم إلى ناشئي الهلال في عام 2005 وواصل مسيرته مع الفريق الأزرق لينتقل بعد ذلك إلى القادسية ثم الوحدة في الفترة من 2010 حتى 2014.