بجوائز 60 مليون دولار.. "آل الشيخ" يعلن تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض

بجوائز هي الأكبر من نوعها في تاريخ العالم، بقيمة نحو 60 مليون دولار، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 3 يوليو المقبل حتى 25 أغسطس، بمشاركة 30 فريقًا عالميًّا، وأكثر من 1500 محترف في عالم الألعاب.
وفي التفاصيل، أوضح المستشار "آل الشيخ" في مقطع فيديو، نشره على حسابه بمنصة "إكس": "سيتحول البوليفارد لمدة شهرين إلى "جيمنج" و"براندنج" وحفلات غنائية ومسرحيات، وكل ما يحلم به الشباب والبنات".
وقال: "من لم يحضر سيفوته الكثير". مشيرًا إلى أن التفاعل غير طبيعي، والمتعة للجميع، والبوليفارد سيكون مفتوحًا للجميع.
وكشف آل الشيخ أن قناة "mbc أكشن" ستتحول إلى "mbc جيمنج"، وستنقل البطولة لايف، ويمكن أن تنقل على مستوى العالم. متمنيًا النجاح للشباب السعودي والعربي.