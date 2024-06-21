بجوائز 60 مليون دولار.. "آل الشيخ" يعلن تنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالرياض

بجوائز هي الأكبر من نوعها في تاريخ العالم، بقيمة نحو 60 مليون دولار، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 3 يوليو المقبل حتى 25 أغسطس، بمشاركة 30 فريقًا عالميًّا، وأكثر من 1500 محترف في عالم الألعاب.