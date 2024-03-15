رياضة

الهلال للاقتراب خطوة من اللقب.. والاتحاد للمحافظة على مركزه الرابع

ثلاث مباريات في ختام الجولة الـ24 من دوري روشن
الهلال للاقتراب خطوة من اللقب.. والاتحاد للمحافظة على مركزه الرابع

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام 3 مباريات على النحو الآتي:

الرائد - التعاون

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

يدخل الرائد المباراة وهو بالمركز الـ15 برصيد 23 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

الهلال - ضمك

يُقام اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

يدخل الهلال المباراة وهو متصدر جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، ولديه 65 نقطة، في حين يأتي ضمك بالمركز السابع، ويمتلك 34 نقطة.

الفتح - الاتحاد

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الفتح.

يدخل الاتحاد المواجهة وهو بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، في حين يشارك الفتح باللقاء وهو يمتلك 31 نقطة، ويحتل المركز التاسع.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي الاتحاد
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دوري روشن السعودي للمحترفين

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