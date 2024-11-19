"رينارد" مدرب المنتخب السعودي: أنا أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام إندونيسيا

اعترف الفرنسي "هيرفي رينارد" مدرب المنتخب السعودي، بأن المنتخب الإندونيسي استحقّ الفوز، مؤكدًا أنه بدأ المباراة بشكل جيد، على عكس ما قام به المنتخب السعودي.
وخسر المنتخب السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره المنتخب الإندونيسي بنتيجة "2/0"، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال "رينارد" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنّئ منتخب إندونيسيا فقد استحقّوا الفوز، بدأنا المباراة كمباراة ودّيّة، ذكرت أنني قبلت هذا التحدّي وأنا أتحمل مسؤولية الخسارة في المباراة".
واستطرد: "الجميع يعلم أن اليابان متصدّر المجموعة وبفارق وسيتأهّل، الصراع على المركز الثاني سيكون شرسًا، وإذا لم نتأهّل بشكل مباشر يجب أن نقاتل في اتجاه آخر، هي مباراة واحدة خسرناها اليوم ومتبقٍّ 4 مباريات، ويجب أن نقاتل حتى النهاية ونرى ما سيحدث".
وعن الصعوبات التي واجهها الأخضر اليوم قال المدرب: "المنتخب السعودي لم يسجّل منذ فترة، استقبلنا هجمتين مرتدتين، وتم تسجيلها، ولكن كانت هناك ضربة جزاء لم تُحتَسب لنا، ولكن المنتخب الإندونيسي قاتل وحصل على النتيجة في نهاية الأمر".
وتابع "رينارد": "اللاعبون السعوديون معتادون على اللعب تحت ضغط جماهير الفريق المنافس لنا، ولكننا بدأنا المباراة بشكل غير جيد، وهذا ما صعّب علينا المباراة".
وأتم المدربُ الفرنسي حديثَه معبرًا عن مدى سعادته بتدريب المنتخب السعودي، ومشددًا على أنه فخور بهذا الأمر، وسعيد بعودته مرة أخرى بقيادة الأخضر.