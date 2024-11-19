"رينارد" مدرب المنتخب السعودي: أنا أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام إندونيسيا

واستطرد: "الجميع يعلم أن اليابان متصدّر المجموعة وبفارق وسيتأهّل، الصراع على المركز الثاني سيكون شرسًا، وإذا لم نتأهّل بشكل مباشر يجب أن نقاتل في اتجاه آخر، هي مباراة واحدة خسرناها اليوم ومتبقٍّ 4 مباريات، ويجب أن نقاتل حتى النهاية ونرى ما سيحدث".