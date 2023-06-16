تقارير: الهلال يُقدِّم عرضًا لضم مدافع تشيلسي كاليدو كوليبالي

وتتجه أنظار مسؤولي نادي الهلال إلى السنغالي كوليبالي لحسم أولى صفقاته العالمية في ميركاتو الصيف، وذلك بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، وأيضًا لتعويض الغياب الطويل لمدافع الفريق الكوري جانغ هيون سو بسبب الإصابة التي ستبعده قرابة ثلاثة أشهر.