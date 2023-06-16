تقارير: الهلال يُقدِّم عرضًا لضم مدافع تشيلسي كاليدو كوليبالي

كشفت تقارير صحفية عن وجود عرض رسمي من نادي الهلال للتعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي بأن نادي الهلال قدّم عرضه الأول لضم السنغالي كوليبالي من صفوف تشيلسي خلال السوق الصيفية.
وذكر الصحفي الإسباني سانتي أونا أن الهلال السعودي أرسل عرضًا رسميًّا إلى تشيلسي في الساعات الماضية؛ لضم المدافع السنغالي كوليبالي في هذا الصيف.
وأضاف الصحفي الإسباني بأن كوليبالي لا يمانع في الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.
ووفقًا للصحفي ماتيو موريتو، التابع لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كوليبالي قد ينتهي به المطاف في الدوري السعودي هذا الصيف.
وتتجه أنظار مسؤولي نادي الهلال إلى السنغالي كوليبالي لحسم أولى صفقاته العالمية في ميركاتو الصيف، وذلك بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، وأيضًا لتعويض الغياب الطويل لمدافع الفريق الكوري جانغ هيون سو بسبب الإصابة التي ستبعده قرابة ثلاثة أشهر.
ويخوض الهلال منافسة قوية مع نادي إنتر ميلان الإيطالي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم المدافع كوليبالي إلى صفوفه في الموسم المقبل.
وكان كوليبالي قد انتقل إلى تشيلسي في صيف 2022 قادمًا من نابولي الإيطالي، ويرتبط بعقد يمتد مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2026.