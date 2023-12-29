رياضة

تأجيل مباراة السوبر التركي حتى إشعار آخر

تأجيل مباراة السوبر التركي حتى إشعار آخر

تأجَّلت مباراة السوبر التركي التي تجمع فنربخشه ونظيره غلطة سراي حتى إشعار آخر، التي كان من المفترض أن يحتضنها ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض مساء اليوم الجمعة.

وتأتي استضافة ورعاية السوبر التركي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وتمت استضافة مباراة كأس السوبر التركي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي يستضيفها الموسم، وتحظى بمتابعة عالمية، إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية، التي تمنح زوار الموسم تنوعًا غير مسبوق.

موسم الرياض
نادي فنربخشة التركي
نادي غلطة سراي التركي
كأس السوبر التركي
السوبر التركي

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