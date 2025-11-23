برباعية وهدف سينمائي لـ"رونالدو".. النصر يعبر الخليج ويتربّع على القمة

وسط حضور جماهيري تجاوز الـ26 ألف مشجّع، عبر فريق النصر الأول لكرة القدم محطة ضيفه الخليج بنتيجة 4/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك في الرياض، في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد السماعيل.
انتهى الشوط الأول بتقدّم النصر بهدفين دون رد، حيث افتتح جوا فليكس الأهداف النصراوية في الدقيقة 39،
وعند الدقيقة 42 أضاف ويسلي الهدف الثاني للنصر من قذيفة لا تُصدّ ولا تُرد من رأس الصندوق الخلجاوي، مستثمرًا تمريرة زميله فيليكس.
ومع مطلع الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47، قلّص الخليج النتيجة بقذيفة أيضًا من قدم مراد هوساوي من رأس الصندوق الأصفر، اكتفى حارس النصر نواف العقيدي بمشاهدتها وهي تسكن الشباك.
وعند الدقيقة 56 أضاع كوربيليس فرصة التعديل لفريقه الخليج، ليعاقبه ساديو ماني بالهدف الثالث للنصر في الدقيقة 77، من تسديدة رائعة سكنت شباك الضيوف.
ونجح العقيدي في إبعاد كرة خطرة للخليج من داخل الصندوق النصراوي في الدقيقة 85.
وخسر الخليج خدمات لاعبه كوربيليس في الدقيقة 90 بعد حصوله على البطاقة الحمراء، ليُكمل الضيوف اللقاء بعشرة لاعبين.
وكان مسك ختام رباعية النصر مقصّية ولا أجمل من قائد النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90+6.
بهذه النتيجة تمسّك النصر بصدارة جدول الترتيب مع نهاية الجولة التاسعة، رافعًا رصيده إلى 27 نقطة وبدون هزيمة، فيما بقي الخليج في المركز السادس برصيد 14 نقطة.