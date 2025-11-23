برباعية وهدف سينمائي لـ"رونالدو".. النصر يعبر الخليج ويتربّع على القمة

وسط حضور جماهيري تجاوز الـ26 ألف مشجّع، عبر فريق النصر الأول لكرة القدم محطة ضيفه الخليج بنتيجة 4/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك في الرياض، في ختام الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم محمد السماعيل.