نيوكاسل يضمن مقعدًا في دوري الأبطال بتعادله مع ليستر

في حين رفع ليستر سيتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر متساويًا بالنقاط مع صاحب المركز التاسع عشر ليدز، حيث يحتاج ليستر إلى الفوز في الجولة الأخيرة على ويستهام يونايتد مع خسارة إيفرتون أمام بورنموث لكي يبقى في دوري الممتاز.