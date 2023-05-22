نيوكاسل يضمن مقعدًا في دوري الأبطال بتعادله مع ليستر

ضمن نيوكاسل يونايتد مقعدًا في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيًا دون أهداف مع ضيفه ليستر سيتي مساء يوم الاثنين على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصار رصيد نيوكاسل 70 نقطة في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.
في حين رفع ليستر سيتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن عشر متساويًا بالنقاط مع صاحب المركز التاسع عشر ليدز، حيث يحتاج ليستر إلى الفوز في الجولة الأخيرة على ويستهام يونايتد مع خسارة إيفرتون أمام بورنموث لكي يبقى في دوري الممتاز.