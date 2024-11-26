دوري أبطال آسيا 2: التعاون يسعى لـ"فض الشراكة" أمام الخالدية البحريني

ويسعى التعاون في مباراة الغد إلى الفوز وفض الشراكة في صدارة المجموعة مع الخالدية وضمان التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، فيما يتطلع الخالدية، لتحقيق نتيجة إيجابية، والثأر من هزيمة التعاون، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم.