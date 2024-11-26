دوري أبطال آسيا 2: التعاون يسعى لـ"فض الشراكة" أمام الخالدية البحريني

يلتقي فريق التعاون، غداً الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة نظيره الخالدية البحريني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2.
ويخوض التعاون المواجهة وهو في صدارة المجموعة الثانية بـ9 نقاط بالمشاركة مع فريق الخالدية البحريني، فيما يحل القوة الجوية العراقي ثالثاً بـ6، في الوقت الذي يتذيل التين أسير التركماني الترتيب بلا نقاط.
ويسعى التعاون في مباراة الغد إلى الفوز وفض الشراكة في صدارة المجموعة مع الخالدية وضمان التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، فيما يتطلع الخالدية، لتحقيق نتيجة إيجابية، والثأر من هزيمة التعاون، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور القادم.