"الأخضر تحت 17" يتعادل مع تشيلي استعدادًا لكأس العالم 2025

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن المعسكر الإعدادي في دولة الإمارات، استعدادًا لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.