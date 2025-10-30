"الأخضر تحت 17" يتعادل مع تشيلي استعدادًا لكأس العالم 2025

تعادل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم مع نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن المعسكر الإعدادي في دولة الإمارات، استعدادًا لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.
ودخل المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي اللقاء بتشكيلة ضمت: عبدالرحمن العتيبي في حراسة المرمى، ناصر الفيحاني، ماهر طواشي، أسامة الدغمة، عادل عياش، إبراهيم عزام، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، صبري دهل، عبدالرحمن سفياني، ووليد النور.
وسجّل "الأخضر" هدفه الوحيد عن طريق اللاعب عبدالرحمن سفياني في الدقيقة 54 من زمن المباراة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يشارك ضمن المجموعة الثانية عشرة في كأس العالم، إلى جانب منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.