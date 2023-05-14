نائب رئيس الاتحاد السعودي توّج الأبطال.. اختتام بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية"

توّج نائبُ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بو علي، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية" تحت 17 عامًا، للأسلحة الثلاثة "الأبيه، والسايبر، والشيش"، التي أقيمت بصالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 100 لاعب من 29 ناديًا.
حيث حقّق عبدالعزيز التويجري "النصر"، الميدالية الذهبية في سلاح الشيش، وحلّ ثانيًا راشد الزهراني "النهضة"، وجاء في المركز الثالث محمد راغب "الهلال".
وحصل جهاد العبيد "العدالة"، على الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، وحلّ علي الهاشم "العمران" ثانيًا، وعبد السلام العنزي "الوطني" ثالثًا، فيما حقّق أحمد هزازي "الهلال" الميدالية الذهبية في سلاح الأبيه، وحلّ حسن عابد "النهضة" ثانيًا، وجاء مبارك الدوسري "النهضة" ثالثًا.