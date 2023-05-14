نائب رئيس الاتحاد السعودي توّج الأبطال.. اختتام بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية"

توّج نائبُ رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة محمد بو علي، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية" تحت 17 عامًا، للأسلحة الثلاثة "الأبيه، والسايبر، والشيش"، التي أقيمت بصالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 100 لاعب من 29 ناديًا.