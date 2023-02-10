طرح تذاكر "نزال الحقيقة" للملاكمة بين جيك بول وتومي فيوري.. على حلبة الدرعية

وسيتضمن "نزال الحقيقة" بالدرعية الذي تنظمه وزارة الرياضة تحت إشراف الاتحاد السعودي للملاكمة وبالتعاون مع شركة تحدي المهارة للترفيه، العديد من جولات الملاكمة التي ستسبق الحدث الرئيس، حيث سيقام نزال على لقب بطولة مجلس الملاكمة العالمي لوزن الكروزر بين بطل العالم الحالي الكونغولي إيلونغا ماكابو وحامل اللقب السابق السويدي بادو جاك، إضافة إلى نزال بين الملاكم الأمريكي أنتوني سيلف في مواجهة الملاكم الغاني ماكسويل أويكو في الوزن الخفيف، والنزال الذي سيجمع الملاكم الأمريكي محسن كاسون أمام مواطنه الملاكم إل ساندوس في وزن الكروزر، إلى جانب نزال بين الملاكم السعودي زياد المعيوف ضد الملاكم الجورجي أكاكي كارياشفيلي في الوزن الخفيف الثقيل، وكذلك سيواجه الملاكم الأمريكي آدم صالح مواطنه ستيوارت كيلوغ.