الـ"VAR" يحسم شوط الدائرة في مسابقة "الطبع" بمهرجان الإبل

ويعود السبب في رجوع اللجنة إلى الـVAR؛ للبحث الدقيق في تفاصيل المسابقة، والتأكد من عدد الإبل التي تواجدت داخل الدائرة؛ حيث يقام هذا الشوط "الدائرة" بعدد الإبل التي لازمت راعيها أثناء تنويخ الرحول داخل الدائرة، والوقوف بجانبه وعدم مفارقة خطوط التماس.