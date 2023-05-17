بعد ١٨ عامًا.. نادي "الرياض" يحجز مقعده ضمن دوري روشن للمحترفين

حجَز نادي الرياض، مساء أمس الثلاثاء، مقعده بشكل رسمي لدوري روشن للمحترفين للعام القادم، بعدما تغلب على ضيفه فريق العروبة.
وعاد "الرياض" للأضواء بعد غياب ١٨ عامًا تَنَقل خلالها بين الأولى والثانية قبل أن يصعد للأولى العام الماضي ثم يصعد سريعًا للدوري الأقوى عربيًّا؛ حيث استطاعت مدرسة الوسطى جمع (62) نقطة من 32 جولة؛ ليتأكد بذلك تأهلها رسميًّا لمصافّ أندية الممتاز وقبل نهاية دوري الأولى بجولتين.
وبالعودة لمسيرة النادي، نجد أن إدارة بندر المقيل، عملت جاهدة على عودة النادي لسابق عهده؛ حيث استقطبت جهازًا فنيًّا عاليًا بقيادة المدرب الكرواتي دامير بوريتش؛ في حين كلفت اللاعب السابق والخبير الفني حماد الدوسري بمهام الإشراف على الفريق الأول، كما تم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين مثل البرازيليين ميرندا ولويز مورالها، والصربيين نيكولا وجيموفيتش، والحارس البرتغالي إيمانويل، إضافة إلى الاحتفاظ بأبناء النادي عبدالإله الخيبري ومحمد الشويرخ، والتعاقد مع خالد الشويع ونواف الحبشي وعبدالعزيز دمدم وعمر ضامن وغيرهم من النجوم، لتأتي المحصلة النهائية في غضون عامين (صعودًا للأولى ثم صعودًا للممتاز).
وقال رئيس النادي: جاء ذلك بفضل الله أولًا ثم بفضل حكومتنا الرشيدة الذي أولت قطاع الرياضة كامل الدعم والاهتمام، وبفضل متابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ مما ساعد مجلس الإدارة على العمل على تطوير النادي ومَرافقه، والاهتمام بكل ألعابه والنجاح في الحوكمة، وتجهيز هذا الفريق البطل الذي نبارك لكل محبي النادي عودته لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز، بعد غياب 18 عامًا، ولا أنسى دور الجهاز الإداري والفني واللاعبين الذين كانوا عند مستوى الثقة وأفرحوا محبي نادي العاصمة.
من جانبه أبدى حماد الدوسري عضو مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم بالنادي، سعادته بالصعود إلى دوري روشن، وقال: فخور بهذا الإنجاز الذي أتى بعد جهد كبير ومضاعف على مدى 4 أعوام تَكلل بالنجاح ولله الحمد، وبهذه المناسبة أشكر رئيس مجلس الإدارة بندر المقيل على ما قدمه للنادي بشكل عام وفي جميع الألعاب، وما قدمه من جهد ودعم مادي ومعنوي لنا في كرة القدم بشكل خاص طوال السنوات الماضية، تُوِّج بالصعود ولله الحمد.