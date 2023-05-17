بعد ١٨ عامًا.. نادي "الرياض" يحجز مقعده ضمن دوري روشن للمحترفين

وبالعودة لمسيرة النادي، نجد أن إدارة بندر المقيل، عملت جاهدة على عودة النادي لسابق عهده؛ حيث استقطبت جهازًا فنيًّا عاليًا بقيادة المدرب الكرواتي دامير بوريتش؛ في حين كلفت اللاعب السابق والخبير الفني حماد الدوسري بمهام الإشراف على الفريق الأول، كما تم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين مثل البرازيليين ميرندا ولويز مورالها، والصربيين نيكولا وجيموفيتش، والحارس البرتغالي إيمانويل، إضافة إلى الاحتفاظ بأبناء النادي عبدالإله الخيبري ومحمد الشويرخ، والتعاقد مع خالد الشويع ونواف الحبشي وعبدالعزيز دمدم وعمر ضامن وغيرهم من النجوم، لتأتي المحصلة النهائية في غضون عامين (صعودًا للأولى ثم صعودًا للممتاز).