"الجريس" يضبط لقاء الأهلي والعروبة.. "الرميخاني" للقادسية والفتح.. و"الخروش" لضمك والخليج

وجرى اختيار الحكم عبدالله الخروش لقيادة مواجهة ضمك وضيفه الخليج وسيساعده كل من خلف الشمري وعلي العلي، في حين سيتولى محمد الهويش قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من حمد بن حركان.