"الجريس" يضبط لقاء الأهلي والعروبة.. "الرميخاني" للقادسية والفتح.. و"الخروش" لضمك والخليج

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي تقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 2025.
وجرى اختيار الحكم عبدالله الخروش لقيادة مواجهة ضمك وضيفه الخليج وسيساعده كل من خلف الشمري وعلي العلي، في حين سيتولى محمد الهويش قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من حمد بن حركان.
وكُلف الحكم سامي الجريس بإدارة لقاء الأهلي مع نظيره العروبة على أن يعاونه ياسر السلطان كمساعد أول وسعد الشبرمي مساعد ثانٍ، فيما سيدير محمد الحربي غرفة الفيديو بمساعدة من بليغ آل رمضان.
وسيدير الحكم أحمد الرميخاني مباراة القادسية وضيفه الفتح ويساعده أحمد العتيق ومفرح آل حسن، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة سلطان عكيري وبمساعدة من أحمد ودعاني.