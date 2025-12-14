قمة منتظرة تجمع السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب.. لمن تبتسم؟

حلم يتجدد

يدخل الأخضر السعودي لقاء الغد بطموح مواصلة المشوار والاقتراب أكثر من معانقة اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تتويجه بالبطولة في نسختي (1998 و2002)، معتمدًا على كوكبة من الأسماء المؤثرة، يتقدمهم سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا، إلى جانب فراس البريكان، وعلي مجرشي، ومحمد كنو الذي يتصدر قائمة هدافي الأخضر في البطولة برصيد ثلاثة أهداف، ونواف بوشل، وحسان تمبكتي، والحارس نواف العقيدي، ومصعب الجوير، تحت قيادة المدير الفني إيرفي رينارد.