قمة منتظرة تجمع السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب.. لمن تبتسم؟

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأردني، غدًا الاثنين وتحديدًا في تمام الساعة 8:30 مساءً، في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول (خروج المغلوب) ضمن نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.
وسيكون ملعب البيت في الخور مسرحًا للقمة العربية المرتقبة التي تجمع الصقور الخضر بالنشامى، في مواجهة التحدي وبلوغ الحلم (النهائي المنتظر) على ملعب لوسيل.
تأهل الأخضر السعودي إلى هذا الدور بعد تجاوزه محطة فلسطين في ربع النهائي بنتيجة (2-1)، فيما تأهل الأحمر الأردني عقب فوزه على العراق بهدف دون مقابل.
حلم يتجدد
يدخل الأخضر السعودي لقاء الغد بطموح مواصلة المشوار والاقتراب أكثر من معانقة اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تتويجه بالبطولة في نسختي (1998 و2002)، معتمدًا على كوكبة من الأسماء المؤثرة، يتقدمهم سالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا، إلى جانب فراس البريكان، وعلي مجرشي، ومحمد كنو الذي يتصدر قائمة هدافي الأخضر في البطولة برصيد ثلاثة أهداف، ونواف بوشل، وحسان تمبكتي، والحارس نواف العقيدي، ومصعب الجوير، تحت قيادة المدير الفني إيرفي رينارد.
من جانبه، يسعى المنتخب الأردني المتألق في هذه النسخة إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بعدما تمكن من حصد أربعة انتصارات متتالية في البطولة.
مفترق طرق
وعلى صعيد المواجهات المباشرة بين المنتخبين في بطولة كأس العرب، سيكون لقاء الغد هو الثالث بينهما، إذ سبق أن التقيا مرتين من قبل، تمكن خلالهما كل منتخب من تحقيق الفوز مرة واحدة، ما يزيد من قوة اللقاء وترقب الجماهير لحسم جديد بين الطرفين.
المغرب – الإمارات
وفي المباراة الثانية، يلتقي المنتخب المغربي نظيره الإماراتي، عند الساعة 5:30 من مساء غدٍ الاثنين، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس العرب FIFA قطر 2025™.