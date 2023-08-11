نجم برازيلي على بُعد خطوة من اللعب للهلال

كشفت شبكة "SportsZone" عن أن البرازيلي إيرتون لوكاس، نجم فلامنغو، على بُعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأفادت الشبكة بأن اللاعب البرازيلي اقترب من الهلال بعد التوصل إلى اتفاق اليوم مع وكيل أعمال اللاعب.
وبحسب الشبكة ذاتها فإنه تم إرسال العرض الأول بقيمة 20 مليون يورو إلى فلامنغو، الذي تباطأ في إعطاء رده على العرض.
ويمتد عقد إيرتون لوكاس صاحب الـ26 عامًا مع فلامنغو حتى ديسمبر 2027، الذي كان قد انضم إليه في 2022 قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 9 ملايين يورو.
وتعاقدت إدارة الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي، والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.