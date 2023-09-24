بثلاثية فيتنام.. الأخضر الأولمبي يتأهل لدور الـ 16 في الأسياد الآسيوية

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم، تحت 23 عام لدور الـ 16 من مسابقة كرة القدم في الأسياد الآسيوية، بتغلبه على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف، اليوم الأحد، في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الثانية والذي أقيم على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو الصينية.