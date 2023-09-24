بثلاثية فيتنام.. الأخضر الأولمبي يتأهل لدور الـ 16 في الأسياد الآسيوية

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم، تحت 23 عام لدور الـ 16 من مسابقة كرة القدم في الأسياد الآسيوية، بتغلبه على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدف، اليوم الأحد، في آخر لقاءاته ضمن المجموعة الثانية والذي أقيم على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو الصينية.
افتتح محمد اليامي أهداف الأخضر السعودي، قبل دقيقتين على انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول، وأضاف محمد مران الهدف الثاني في الدقيقة 87، قبل أن يعزز زكريا هوساوي تقدم المنتخب السعودي بتسجيله ثالث الأهداف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.