ناديان سعوديّان ينافسان "غلطة سراي" على ضمّ الإيطالي "ليوناردو سبينازولا"

وأكّد الصحفيُّ "جيانلوكا دي مارزيو" الذي يعمل في "سكاي سبورت"؛ أنه من الممكن أن يغادر "سبينازولا" روما في فترة الانتقالات المقبلة، في ظلّ اهتمام "غلطة سراي" التركي باللاعب، كما أنه يمتلك أيضًا عرضَيْن من السعودية.