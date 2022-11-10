نيابة عن الفيصل.. "ابن جلوي" يمثل الأولمبية والبارالمبية السعودية في منتدى السعودية الخضراء

يذكر أن النسخة الأولى من منتدى السعودية الخضراء شهدت إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء عن نية المملكة الانضمام لهذه الاتفاقية، وذلك ضمن الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.