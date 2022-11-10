نيابة عن الفيصل.. "ابن جلوي" يمثل الأولمبية والبارالمبية السعودية في منتدى السعودية الخضراء

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يشارك نائبه عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية المستدامة في اللجنة الأولمبية الدولية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 11-12من نوفمبر الجاري والذي يسبقهما قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي يعنى بمكافحة تغير المناخ على الصعيد الإقليمي والدولي.
ومن المنتظر أن تشهد هذه المشاركة انضمام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لمبادرة الأمم المتحدة "الرياضة من أجل المناخ" والتي ستعلن من خلالها الأولمبية والبارالمبية السعودية عدداً من البرامج الجديدة التي تعنى بتفعيل دور الرياضة للمساهمة في تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي ترمي لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060 م.
يذكر أن النسخة الأولى من منتدى السعودية الخضراء شهدت إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء عن نية المملكة الانضمام لهذه الاتفاقية، وذلك ضمن الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء.