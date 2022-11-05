الإصابة تُغَيّب "ميسي" عن مواجهة باريس ولوريان

ومن المتوقع أن يعود ميسي إلى التدريبات من جديد خلال الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من الإصابة؛ بحسب ما أبرزه التقرير الصادر عن اللاعب، قبل أسبوعين فقط من انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022.