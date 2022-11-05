الإصابة تُغَيّب "ميسي" عن مواجهة باريس ولوريان

بات في حكم المؤكد غيابُ الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام لوريان، الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب إصابته في وتر العرقوب.
وأكدت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، السبت، أن "ميسي" يعاني من التهاب في وتر العرقوب "أخيل"؛ لذلك فإن الجهاز الطبي لباريس سان جيرمان فضّل إراحته حتى تنتهي متاعبه تمامًا.
ومن المتوقع أن يعود ميسي إلى التدريبات من جديد خلال الأسبوع المقبل، بعد تعافيه من الإصابة؛ بحسب ما أبرزه التقرير الصادر عن اللاعب، قبل أسبوعين فقط من انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022.
يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيواجه نظيره منتخب الأرجنتين، 22 نوفمبر، على أرضية ملعب لوسيل المونديالي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022.