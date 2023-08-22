بعد انسحاب بشكتاش من مفاوضات "تاليسكا".. غلطة سراي يرغب في التعاقد مع اللاعب

كشف موقع "tgrthaber" التركي عن استمرار رغبة أندية الدوري التركي، في ضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، مع اقتراب رحيله عن صفوف النادي السعودي خلال فترة "الميركاتو الصيفي" الجاري.
وقال الموقع التركي إنه بعد إعلان بشكتاش انسحابه من صفقة انتقال تاليسكا، فقد أبدى غلطة سراي التركي اهتمامه الكبير بالتعاقد مع مهاجم النصر.
وأوضح أن بشكتاش قد التقى في الأيام الماضية مع تاليسكا، لكنه انسحب من صفقة انتقال اللاعب بسبب خلافات حول المسائل المالية.
وأكد الموقع على أن المدير الفني للنصر لويس كاسترو قد قام باستبعاد تاليسكا من تشكيلة الفريق، رغبة في بيع اللاعب البرازيلي، والتعاقد مع لاعب جديد إلى جانب ماني ورونالدو في خط الهجوم.
وجددت إدارة النصر في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، إلى عام 2026، الذي انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو إيفرغراند .