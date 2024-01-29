عشاق كرة القدم بمختلف الجنسيات تتوافد لملعب "المملكة أرينا" مبكرًا.. لمشاهدة مباراة الهلال و"إنتر ميامي" الأمريكي

ويتزامن ذلك مع تدشين ملعب الهلال الجديد، الذي يحمل مسمى "المملكة أرينا"، الذي يحتضن اللقاء، حيث يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، الذي تم بناؤه في وقت قياسي وجيز لا يتجاوز عدة أشهر.