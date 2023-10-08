استمرّت 5 أيام في "قفز السعودية" بالجنادرية.. اختتام بطولات جمال الجياد العربية ببطولة الإنتاج المحلي الـ12

اختُتمت، أمس، بطولاتُ جمال الجياد العربية الأصيلة ضمن بطولة الإنتاج المحلي الثانية عشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي استمرّت 5 أيام في "قفز السعودية" بالجنادرية بالرياض، بمشاركة أكثر من 500 رأس من الجياد العربية الأصيلة.