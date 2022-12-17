محافظ جدة يتوِّج الفائزين في سباق "رالي جدة 2022م"

توَّج محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية الفائزين في سباق "رالي جدة 2022م"، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وخلال كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية النجاح الكبير لختام بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية الذي تحقق في ظل الدعم السخي والتطور الكبير في رياضة السيارات والدراجات النارية من قِبل القيادة الحكيمة، مباركًا للفائزين البطولة.
عقب ذلك اطلع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على عرض مرئي عن الرالي.
وقد حقق السائق السعودي يزيد الراجحي (تويوتا - أوفردرايف) لقب رالي جدة 2022 بالجولة الرابعة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022م، وذلك بعد تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثانية، التي أقيمت يوم السبت، وطولها 131 كيلومترًا. كما فاز الدراج أنس الرحياني بلقب فئة الدراجات النارية، بينما تُوج هيثم التويجري بلقب الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز".
كما كرَّم محافظ جدة الفائزين وعددًا من الجهات الحكومية والرعاة.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أشرف على تنظيم الجولة الرابعة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022 م، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبالشراكة مع الشريك الرسمي (عبداللطيف جميل للسيارات)، والشريك الاستراتيجي (البنك السعودي للاستثمار).