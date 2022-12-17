محافظ جدة يتوِّج الفائزين في سباق "رالي جدة 2022م"

وقد حقق السائق السعودي يزيد الراجحي (تويوتا - أوفردرايف) لقب رالي جدة 2022 بالجولة الرابعة (الأخيرة) من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022م، وذلك بعد تسجيله أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثانية، التي أقيمت يوم السبت، وطولها 131 كيلومترًا. كما فاز الدراج أنس الرحياني بلقب فئة الدراجات النارية، بينما تُوج هيثم التويجري بلقب الدراجات النارية رباعية العجلات "كوادز".