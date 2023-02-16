"بالميراس" مهتم بـ"بيريرا" لاعب "الهلال" المعار لـ"الوحدة"

كما أشارت تقارير صحفية برازيلية سابقة أيضاً أن بيريرا يحظى باهتمام العديد من الأندية البرازيلية مثل كورينثيانز، بوتافوغو، كروزيرو، وفاسكو دا غاما، وأيضاً فلامنغو.