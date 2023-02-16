"بالميراس" مهتم بـ"بيريرا" لاعب "الهلال" المعار لـ"الوحدة"

كشفت صحيفة "bolavip" البرازيلية عن اهتمام نادي بالميراس بالتعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب نادي الهلال خلال الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة الإماراتي.
وقالت الصحيفة البرازيلية إن النادي يسعى للحصول على خدمات اللاعب ليحل محل اللاعب البرازيلي سكاربا.
وسبق وذكرت تقارير صحفية سابقة عن رغبة ماتيوس بيريرا في مغادرة نادي الهلال بناء على رغبته الشخصية.
كما أشارت تقارير صحفية برازيلية سابقة أيضاً أن بيريرا يحظى باهتمام العديد من الأندية البرازيلية مثل كورينثيانز، بوتافوغو، كروزيرو، وفاسكو دا غاما، وأيضاً فلامنغو.
وأعير اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عاماً، إلى نادي الوحدة الإماراتي رسمياً خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة حتى نهاية الموسم.