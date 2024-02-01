"حكيم زياش" يرغب في الانتقال إلى الشباب بالموسم المقبل

أبدى لاعب تشيلسي الإنجليزي المعار إلى غلطة سراي، المغربي حكيم زياش، رغبته في الرحيل عن النادي التركي، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من نادي الشباب السعودي.
وبحسب ما نشرته صحيفة "aksam" التركية، فإن "زياش"، سيطلب من إدارة غلطة سراي، السماح له بالرحيل، بعد تلقيه عرضًا من الشباب بقيمة 37.5 مليون يورو لـ"زياش"، لمدة عامين ونصف.
وقالت صحيفة "mynet": إن اللاعب المغربي، أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل عن الفريق، لتلقيه عرضًا سعوديًا من الصعب رفضه.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن العديد من الأندية السعودية تواصلت بالفعل مع "زياش"؛ لمحاولة نقله إلى دوري "روشن".
يذكر أن النجم المغربي، كان قد اقترب من التوقيع مع نادي النصر في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تتم بسبب الفحوصات الصحية والخلاف على الراتب.
ويلعب حكيم زياش، البالغ من العمر "30 عامًا"، لنادي تشيلسي الإنجليزي منذ 2020، قادمًا من نادي أياكس الهولندي، وأعير إلى غلطة سراي في أغسطس 2023.