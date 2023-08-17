بعد تسجيله أول أهدافه.. "رياض محرز": شغف الجمهور السعودي بكرة القدم يمنحنا القوة

قال لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجزائري رياض محرز، إن جمهور فريقه لعب دوراً كبيراً في الفوز «3-1» على الخليج، أمس الخميس، مبيناً أنه منحه مع زملائه قوة إضافية.
وتابع محرز في تصريحات للناقل التلفزيوني عقب المباراة: «معجب بالجمهور الذي ساندنا ومنحنا قوة إضافية وكأننا نلعب على أرضنا».
وزاد: «سعيد جداً بالفوز والأداء الرائع، وتحقيق ثلاثية أمام فريق قوي ومنظم».
وعن تسجيله أول أهدافه مع الأهلي في الدوري قال الدولي الجزائري: «كنت متحمساً للتسجيل، صحيح أنني لم أسجل في المباراة الماضية، ولكن المهم العمل الجماعي من أجل الفريق».
وعن انطباعاته عن الدوري السعودي أبدى محرز سعادته باللعب في دوري روشن، مؤكداً أنه لاحظ شغف الجمهور بكرة القدم، وأشاد بجودة الملاعب، رغم حرارة الطقس.
وسجل محرز الهدف الثاني وساهم في الهدف الأول بتمريرة، في فوز فريقه على الخليج.