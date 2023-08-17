بعد تسجيله أول أهدافه.. "رياض محرز": شغف الجمهور السعودي بكرة القدم يمنحنا القوة

قال لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الجزائري رياض محرز، إن جمهور فريقه لعب دوراً كبيراً في الفوز «3-1» على الخليج، أمس الخميس، مبيناً أنه منحه مع زملائه قوة إضافية.