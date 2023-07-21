الأخدود يُعزِّز صفوفه بالمصري أحمد مصطفى

الأخدود يُعزِّز صفوفه بالمصري أحمد مصطفى
أعلن نادي الأخدود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي تعاقده مع المصري أحمد مصطفى (مواليد السعودية)؛ لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
وقال النادي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الجناح المصري أحمد مصطفى ينضم لكتيبة الأخدود".
وبدأ اللاعب صاحب الـ25عامًا مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي وادي دجلة، ومنه التحق بصفوف بتروجيت، وبعده تنقَّل بين العديد من الأندية، أبرزها الإسماعيلي وسموحة وجينت البلجيكي.
كما لعب مصطفى أيضًا مع أبها السعودي فترة قصيرة في 2019 قبل رحيله في يناير 2020 إلى العدالة السعودي.
وانضم أحمد مصطفى إلى 9 لاعبين تعاقدت معهم إدارة النادي الجنوبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، هم: الكولومبي سيباستيان بيدروزا، البرازيلي باولو فيتور، عوض خميس، حمد آل منصور، حسين شيعان، عبدالعزيز العويرضي، الجورجي سولومون كفيركفيليا، الروماني أندريه بوركا وعبد الرحمن الريو.