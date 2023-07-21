الأخدود يُعزِّز صفوفه بالمصري أحمد مصطفى

وبدأ اللاعب صاحب الـ25عامًا مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي وادي دجلة، ومنه التحق بصفوف بتروجيت، وبعده تنقَّل بين العديد من الأندية، أبرزها الإسماعيلي وسموحة وجينت البلجيكي.