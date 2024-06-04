رياضة

"رونالدو" يتصدر قائمة أكثر اللاعبين حصولًا على لقب رجل المباراة في الدوري هذا الموسم

في 9 مباريات.. و"حمدالله" ومالكوم ومحرز وبيرنارد مينساه في المركز الثاني بـ7 لقاءات
لاعب النصر كريستيانو رونالدو
لاعب النصر كريستيانو رونالدو

تَصَدّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، قائمة أكثر اللاعبين حصولًا على لقب "رجل المباراة" في الدوري في الموسم 2023/ 2024.

وحصل رونالدو على لقب أفضل رجل في المباراة خلال 9 مباريات؛ بحسب ما نشره الإحصائي عبدالرحمن السالمي، يليه في المركز الثاني المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الذي حصل على اللقب 7 مرات.

وتساوى في المركز الثاني مع "حمدالله"، البرازيلي مالكوم لاعب الهلال، والجزائري رياض محرز لاعب الأهلي، وبيرنارد مينساه لاعب الطائي؛ حيث حصل كل منهم على لقب "رجل المباراة" 7 مرات أيضًا.

واحتل المركز الثالث كل من: البرازيلي أندرسون تاليسكا، وأشرف المهديوي لاعب التعاون، وسيرغي سافيتش لاعب الهلال، وكامبانيا لاعب الرياض؛ حيث حصل كل منهم على لقب "رجل المباراة" في 6 مباريات.

كريستيانو رونالدو
لاعب النصر

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