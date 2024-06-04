"رونالدو" يتصدر قائمة أكثر اللاعبين حصولًا على لقب رجل المباراة في الدوري هذا الموسم

واحتل المركز الثالث كل من: البرازيلي أندرسون تاليسكا، وأشرف المهديوي لاعب التعاون، وسيرغي سافيتش لاعب الهلال، وكامبانيا لاعب الرياض؛ حيث حصل كل منهم على لقب "رجل المباراة" في 6 مباريات.