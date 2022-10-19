"عبد الله بن فهد": استضافة المملكة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز امتدادًا لدعم ولاة الأمر

أكّد الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، اعتزازه باستضافة المملكة لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز، وقال: "إن استضافة الدرعية لبطولة لونجين العالمية التي تعدّ من أهم وأقوى بطولات قفز الحواجز في العالم؛ تأتي امتدادًا لدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عرّاب الرؤية الطموحة وصانع التغيير، وبمتابعة مباشرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة؛ حيث تشهد المملكة نقلة نوعية باستضافة الأحداث الرياضية العالمية مثل نزال البحر الأحمر للملاكمة وسباقات الفورمولا ورالي داكار وغيرها من الأحداث.