"مهد الرياضية" تطلق المسار الخارجي لتطوير المواهب في إيطاليا وإسبانيا

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لجهود الأكاديمية في صقل هذه المواهب منذ اكتشافها قبل ثلاثة أعوام، عبر التدريبات اليومية والمشاركات الدولية والبطولات المختلفة. وقد أمضى اللاعبون خلال هذه الفترة ثلاث سنوات مليئة بالمعايشات التدريبية والمنافسات المكثفة، لتعزيز قدراتهم الفنية والبدنية، مما يجعل هذه التجربة استمرارًا طبيعيًا للعمل المنهجي مع المواهب الشابة.