"مهد الرياضية" تطلق المسار الخارجي لتطوير المواهب في إيطاليا وإسبانيا

أطلقت أكاديمية مهد الرياضية مسارًا نوعيًا لتطوير نخبة من مخرجاتها لكرة القدم لفئة تحت 16 عامًا في إيطاليا وإسبانيا، حيث يُعد هذا المسار استكمالًا للمرحلة السابقة التي انتهجتها الأكاديمية في تطوير وتهيئة المواهب، ضمن إطار مؤسسي يجمع بين التدريب الرياضي الاحترافي والتعليم والتبادل الثقافي.
وتسعى الأكاديمية من خلال البرنامج إلى دمج التعليم المتخصص مع التدريب الأوروبي عالي المستوى، حيث تتولى أكاديمية مارسيت في إسبانيا تنفيذ برنامج شامل يضمن لكل لاعب أكثر من 2500 دقيقة لعب في منافسات رسمية، ضمن بطولات مرموقة مثل "هايبرليغ".
ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لجهود الأكاديمية في صقل هذه المواهب منذ اكتشافها قبل ثلاثة أعوام، عبر التدريبات اليومية والمشاركات الدولية والبطولات المختلفة. وقد أمضى اللاعبون خلال هذه الفترة ثلاث سنوات مليئة بالمعايشات التدريبية والمنافسات المكثفة، لتعزيز قدراتهم الفنية والبدنية، مما يجعل هذه التجربة استمرارًا طبيعيًا للعمل المنهجي مع المواهب الشابة.