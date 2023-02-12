في الموسم الـ13 للبطولة.. جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُتوج ببطولة كرة الطاولة للجامعات

وبارك رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني لفريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحقيق لقب البطولة للفرق، وللاعبين على تحقيق الميداليات في الزوجي والفردي خلال البطولة التي شهدت على مدى أيامها تنافسًا كبيرًا بين الجامعات ولاعبيها، منوهًا إلى المستويات العالية للمشاركين، والذي يؤكد بروز جيل جديد من اللاعبين المميزين وما يشكله من جانب إيجابي على هذه الرياضة بشكل عام، سواء في منافسات الجامعات الداخلية والدولية، أو منافسات الأندية الرياضية التي تشكل لها الرياضة الجامعية رافدًا مهمًّا لدعمها في مختلف الرياضات، مقدمًا في هذا الصدد شكره لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً في رئيس الجامعة ومنسوبيها على الاستضافة المميزة ونجاح البطولة من جميع الجوانب.