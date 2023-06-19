المنتخبات السعودية تخوض مباريات التقسيم في عالمية الأولمبياد الخاص

خاضت المنتخبات السعودية أمس الاثنين مباريات التقسيم تمهيدًا لتحديد المنافسات التي سيشاركون بها في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ16، التي انطلقت السبت في العاصمة الألمانية برلين، وتستمر حتى الـ25 من شهر يونيو الجاري.
ويتم التقسيم وفق الجسم والسن والقدرة الرياضية.
وخاض لاعبو المنتخبات السعودية أمس مباريات كرة القدم وكرة اليد والفروسية وألعاب القوى ورفع الأثقال والبولينج والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة والبوتشي والدراجات والريشة الطائرة والجودو وكرة الطاولة والسباحة، وذلك في القرية الأولمبية ببرلين ومجمع "ميسي" للرياضات في برلين.
وسيتم في ألعاب القوى والسباحة وضع اللاعبين في مستويات، وداخل هذه المستويات سيكون هناك تقسيم.
وتتواصل اليوم الثلاثاء مباريات التقسيم، على أن تخوض منتخبات الأخضر ابتداء من "الأربعاء" المنافسات الرسمية.
كما تم أمس الاثنين الكشف الصحي على اللاعبين وفق الرياضات وليس الدول، وذلك في 8 فروع. ويهدف البرنامج لتقديم كشوفات طبية مجانية في مجالات مختلفة، وتعليم لاعبي الأولمبياد الخاص في بيئة ترحيبية وممتعة، إضافة إلى تدريب المتخصصين الصحيين والطلاب على إجراء كشوفات صحية للاعبين؛ لتحسين جودة حياتهم الصحية، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الفائقة.