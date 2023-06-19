المنتخبات السعودية تخوض مباريات التقسيم في عالمية الأولمبياد الخاص

كما تم أمس الاثنين الكشف الصحي على اللاعبين وفق الرياضات وليس الدول، وذلك في 8 فروع. ويهدف البرنامج لتقديم كشوفات طبية مجانية في مجالات مختلفة، وتعليم لاعبي الأولمبياد الخاص في بيئة ترحيبية وممتعة، إضافة إلى تدريب المتخصصين الصحيين والطلاب على إجراء كشوفات صحية للاعبين؛ لتحسين جودة حياتهم الصحية، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية الفائقة.