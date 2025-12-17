الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025

تُوّج فريق الكلية التقنية بجدة بلقب بطولة النخبة الشاطئية لكرة الطائرة 2025، بعد فوزه المستحق على فريق المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة بنتيجة شوطين دون مقابل، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب البطولة.
وشهدت المباراة الختامية حضورًا جماهيريًا لافتًا وأداءً فنيًا قويًا، حيث فرض فريق الكلية التقنية بجدة سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في حسم المواجهة لصالحه. فيما قدّم فريق المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة مستوى مميزًا أهّله للحصول على المركز الثاني.
وعقب نهاية المباراة، رعى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، حفل تتويج الفرق الفائزة، حيث سلّم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق الكلية التقنية بجدة، والميداليات الفضية لفريق القنفذة، إلى جانب تكريم اللجان المنظمة والجهات المشاركة.
وأكد المهندس البحيري أن البطولة تمثل مبادرة نوعية تعكس حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية لدى المتدربين، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنافسات تُسهم في ترسيخ قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي، ورفع اللياقة البدنية، مما ينعكس إيجابًا على بيئة التدريب.
وأضاف أن الإدارة مستمرة في دعم البرامج الرياضية والأنشطة اللامنهجية ضمن مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، معتبرًا أن نجاح البطولة مثال على ما يمكن تحقيقه من تميز عندما تتكامل الجهود بين الجهات التعليمية والرياضية.
الجدير بالذكر أن البطولة نظّمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، واستضافتها الكلية التقنية للبنين بجدة، بمشاركة 14 فريقًا من منشآت التدريب التقني بالمنطقة، وبدعم من الصندوق الرئيسي للمتدربين، وسط تنظيم احترافي يعكس التطور المؤسسي في هذا الجانب.