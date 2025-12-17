الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025

وشهدت المباراة الختامية حضورًا جماهيريًا لافتًا وأداءً فنيًا قويًا، حيث فرض فريق الكلية التقنية بجدة سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في حسم المواجهة لصالحه. فيما قدّم فريق المعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة مستوى مميزًا أهّله للحصول على المركز الثاني.