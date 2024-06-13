إلى جانب "رافا سيلفا".. "الشباب" يستهدف ضم نجميْ مارسيليا وساوثهامبتون للموسم الجديد

وضعت إدارة نادي الشباب، لاعبيْن من الدوري الأوروبي، ضمن اهتماماتها، بجانب البرتغالي رافا سيلفا لاعب بنفيكا.
ووفقًا لما نشره الصحفي "بن جاكوبس"؛ فإن الشباب أضاف بيير إيمريك أوباميانغ لاعب أوليمبيك مارسيليا، وتشي آدامز لاعب ساوثهامبتون إلى قائمة أهدافهم بالموسم المقبل.
وأضاف أن الشباب يُعَد أحد أكثر الأندية السعودية نشاطًا حتى الآن هذا الصيف، ويأمل الآن في جلب اسمين كبيرين على الأقل في الأسابيع المقبلة.
وأفاد "جاكوبس" بأن كلًّا من وولفرهامبتون، ونوتينغهام فورست الإنجليزييْن، مهتم أيضًا بضم آدامز؛ لكن الشباب يأمل في إقناعه بالانتقال إلى السعودية بدلًا من ذلك.
وأكد على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن مسؤولي النادي السعودي يعملون على إتمام صفقة رافا سيلفا منذ أوائل شهر مايو.
وسبق أن قدّمت العديد من الأندية السعودية عروضًا ضخمة لأوباميانغ لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، ولكن اللاعب كانت لديه رغبة قوية في البقاء في مرسيليا.
ويتبقى لأوباميانغ صاحب الـ34 عامًا، عامان على نهاية عقده مع النادي الفرنسي، وكان قد انضم إليه في يوليو الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.