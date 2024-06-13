إلى جانب "رافا سيلفا".. "الشباب" يستهدف ضم نجميْ مارسيليا وساوثهامبتون للموسم الجديد

وأفاد "جاكوبس" بأن كلًّا من وولفرهامبتون، ونوتينغهام فورست الإنجليزييْن، مهتم أيضًا بضم آدامز؛ لكن الشباب يأمل في إقناعه بالانتقال إلى السعودية بدلًا من ذلك.