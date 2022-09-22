تحت إشراف مانويل نافارو وبمشاركة فرهاد.. لجنة الحكام تختتم التجمع الأول لحكام دوري روشن

اختتمت لجنة الحكام التجمع الأول لحكام دوري روشن للمحترفين لموسم 2022/ 2023 الذي استمرّ على مدى 3 أيام، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة مدير دائرة التحكيم فرهاد عبد الله.
وشهد تجمع الحكام تحليل واستعراض أبرز اللقطات التي شهدتها مباريات الجولات الأربع الأولى من دوري المحترفين.
كما شهد التجمع عقد محاضرات حول مهام الحكم المساعد وبعض الجوانب المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قدمها المحاضر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الطريفي، والمشرف على تقنية الـVAR في دوري يلو للمحترفين الأسترالي هاكان أناز.
وأجرى حكام دوري روشن للمحترفين خلال التجمع تمارين لياقية وتدريبات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.