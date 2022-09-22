تحت إشراف مانويل نافارو وبمشاركة فرهاد.. لجنة الحكام تختتم التجمع الأول لحكام دوري روشن

كما شهد التجمع عقد محاضرات حول مهام الحكم المساعد وبعض الجوانب المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، قدمها المحاضر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الطريفي، والمشرف على تقنية الـVAR في دوري يلو للمحترفين الأسترالي هاكان أناز.