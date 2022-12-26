رئيس النصر بعد التعادل أمام الهلال: "عندي ثقة في كسب احتجاجنا ضد "كنو".. في هذه الحالة

وتابع رئيس نادي النصر في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة: "قدمنا احتجاجاً على مشاركة كنو، وهذا حق مشروع للنادي، وأتوقع ألا يتم قبوله من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنني متأكد مائة في المئة أننا إذا اتجهنا إلى مركز التحكيم الرياضي، وكان المحكمون من محكمي (كاس)، أثق تماماً في أننا سنكسب الاحتجاج".