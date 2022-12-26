رئيس النصر بعد التعادل أمام الهلال: "عندي ثقة في كسب احتجاجنا ضد "كنو".. في هذه الحالة

قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، إن لديه الثقة الكبيرة في كسب احتجاجهم ضد مشاركة لاعب الهلال محمد كنو، في لقاء الأمس الذي جمع النصر والهلال في ختام الجولة العاشرة من دوري روشن وانتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.
ويأتي احتجاج النصر بصفة رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم في أعقاب مشاركة محمد كنو العائد من فترة إيقاف دامت 218 يوماً، قضى خلالها فترة العقوبة المفروضة عليه من مركز التحكيم الرياضي على خلفية توقيعه عقدين مع ناديي النصر والهلال، إذ سجل أول ظهور له بعد فترة الحرمان أمام الباطن ضمن الجولة التاسعة «الماضية» من الدوري.
وتابع رئيس نادي النصر في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة: "قدمنا احتجاجاً على مشاركة كنو، وهذا حق مشروع للنادي، وأتوقع ألا يتم قبوله من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنني متأكد مائة في المئة أننا إذا اتجهنا إلى مركز التحكيم الرياضي، وكان المحكمون من محكمي (كاس)، أثق تماماً في أننا سنكسب الاحتجاج".