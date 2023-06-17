بعثة شباب أخضر اليد تغادر إلى اليونان للمشاركة في بطولة العالم

تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب فجر اليوم الأحد إلى دولة اليونان، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 يونيو حتى 02 يوليو 2023م، في ألمانيا واليونان، وذلك بعد ختام المعسكر الداخلي الذي أُقيم في المنطقة الشرقية، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات.
ويترأس البعثة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، وتضم البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات فاخر غاشي، والمدير الفني للأخضر المدرب الإسباني خافيير كاباناس، ومساعده الوطني جعفر أبوالرحى، والمعد البدني السلوڤيني توماز أوسكفيرك، ومدرب الحراس البرتغالي أندريه تيكسيرا، ومدير المنتخب ياسر شاخور، والإداري حسين آل جمال.
وتضم القائمة المشاركة في البطولة عشرين لاعبًا وهم: جهاد أبو علوة، حسين الصفواني، جواد آل عباس، مهدي آل عباس، حسين الدواغ، أحمد العبدالله، عطية الله الحربي، عبدالله اليوسف، علي المحسن، أحمد آل سعيد، أحمد العبيدي، قاسم آل تركي، مرتجى الخضراوي، سجاد الفردان، سجاد آل عبدالرزاق، أيمن آل غزوي، حسين آل فريج، محمد آل إبراهيم، ميثم أبو سرير، مهدي الأحمد.
يُذكر أن شباب أخضر اليد سيلعب البطولة ضمن منتخبات المجموعة (H)، وتضم بجواره المستضيف "منتخب اليونان" ومنتخبي مصر وكوبا.