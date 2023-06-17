بعثة شباب أخضر اليد تغادر إلى اليونان للمشاركة في بطولة العالم

وتضم القائمة المشاركة في البطولة عشرين لاعبًا وهم: جهاد أبو علوة، حسين الصفواني، جواد آل عباس، مهدي آل عباس، حسين الدواغ، أحمد العبدالله، عطية الله الحربي، عبدالله اليوسف، علي المحسن، أحمد آل سعيد، أحمد العبيدي، قاسم آل تركي، مرتجى الخضراوي، سجاد الفردان، سجاد آل عبدالرزاق، أيمن آل غزوي، حسين آل فريج، محمد آل إبراهيم، ميثم أبو سرير، مهدي الأحمد.