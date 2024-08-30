ماذا قالت الصحف العالمية بعد حصول "رونالدو" على جائزة الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟

أشادت صحف ومواقع عالمية بحصول النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" لاعب النصر على جائزة الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.
وتسلّم النجمُ البرتغالي، مساء أمس الخميس، خلال مشاركته بمراسم قرعة دوري أبطال أوروبا التي أُجريت في موناكو الفرنسية؛ جائزةَ الهداف التاريخي لدوري الأبطال.
وقالت صحيفة "ge": "تم تكريم كريستيانو رونالدو على الإنجازات التي حقّقها في دوري أبطال أوروبا، النجم البرتغالي يتلقّى إشادة من الاتحاد الأوروبي".
وأضافت الصحيفة: "شارك كريستيانو رونالدو في حفل قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم 2024/ 25، ليحصل على تكريم مهم؛ لإنجازاته في المسابقة التي يعتبر فيها أعظم هدّافي التاريخ برصيد 140 هدفًا.
وكتبت صحيفة "daily mail": "رونالدو يظهر في قمّة سعادته عند منحه جائزة خاصة؛ تكريمًا لسجلّه التهديفي التاريخي في دوري أبطال أوروبا، فقد تم منح "رونالدو" الذي سجل 140 هدفًا في المسابقة، الجائزة قبل قرعة مرحلة الدوري الافتتاحية في موناكو".
وعلّقت صحيفة "ESPN": "حصل لاعب النصر حاليًّا، ومهاجم سبورتنج ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق؛ على جائزة الهدّاف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفًا في المسابقة.