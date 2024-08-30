ماذا قالت الصحف العالمية بعد حصول "رونالدو" على جائزة الهدّاف التاريخي لدوري أبطال أوروبا؟

وكتبت صحيفة "daily mail": "رونالدو يظهر في قمّة سعادته عند منحه جائزة خاصة؛ تكريمًا لسجلّه التهديفي التاريخي في دوري أبطال أوروبا، فقد تم منح "رونالدو" الذي سجل 140 هدفًا في المسابقة، الجائزة قبل قرعة مرحلة الدوري الافتتاحية في موناكو".