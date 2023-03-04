يمتد حتى الثامن من مارس الجاري.. الأخضر تحت 19 عامًا يواصل تدريباته في معسكر بريدة

وتضم قائمة المنتخب السعودي للمعسكر 25 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: زيد العنزي، ياسر فلاته، حسن سفياني، زياد الغامدي، ماجد خليفة، مشعل الدوسري، عبدالله الدوسري، علي العلائلي، أحمد البداح، علي المسعود، ريان شراحيلي، صالح برناوي، محمد الزيد، فيصل العيسى، البراء عداوي، البراء معافا، فارس أفندي، محمد هزازي، سالم ماجد، محمد صهلولي، حمد الخريف، سعد القحطاني، حامد عبدالله، عبدالعزيز العثمان، سيف أحمد.