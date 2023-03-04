يمتد حتى الثامن من مارس الجاري.. الأخضر تحت 19 عامًا يواصل تدريباته في معسكر بريدة

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة بريدة، والذي يمتد حتى الثامن من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
وتضم قائمة المنتخب السعودي للمعسكر 25 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: زيد العنزي، ياسر فلاته، حسن سفياني، زياد الغامدي، ماجد خليفة، مشعل الدوسري، عبدالله الدوسري، علي العلائلي، أحمد البداح، علي المسعود، ريان شراحيلي، صالح برناوي، محمد الزيد، فيصل العيسى، البراء عداوي، البراء معافا، فارس أفندي، محمد هزازي، سالم ماجد، محمد صهلولي، حمد الخريف، سعد القحطاني، حامد عبدالله، عبدالعزيز العثمان، سيف أحمد.