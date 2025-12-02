"أخضر 23" يبدأ تمارينه في الدمام ويغادر إلى الدوحة استعدادًا لكأس الخليج

وتغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات البطولة، التي من المقرر أن يدشّن الأخضر مشواره فيها بمواجهة منتخب البحرين، يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات: قطر، البحرين، والكويت.