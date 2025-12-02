"أخضر 23" يبدأ تمارينه في الدمام ويغادر إلى الدوحة استعدادًا لكأس الخليج

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم، حصته التدريبية ضمن معسكره الإعدادي في الدمام، والمقام تحضيرًا لبطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، المقررة في قطر.
وأدى لاعبو الأخضر تدريباتهم تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، وتركّزت التمارين على الجوانب التكتيكية وتنظيم خطوط اللعب، وتلا ذلك مران على الكرات الثابتة.
وتغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مساء اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات البطولة، التي من المقرر أن يدشّن الأخضر مشواره فيها بمواجهة منتخب البحرين، يوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات: قطر، البحرين، والكويت.