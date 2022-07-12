الاتحاد المصري يعيّن روي فيتوريا مدربًا للمنتخب لمدة 4 سنوات

بدأ صاحب الـ52 عاماً مسيرته كلاعب في الدرجات المغمورة في البرتغال، وعقب اعتزاله استهلّ مسيرته التدريبية مع فيلافرانكوينسي، ثم انتقل عام 2004 لتدريب فريق الشباب في بنفيكا، واستمر معه لعامين، ثم فاتيما أربعة مواسم، ومنه إلى باسوس دي فيريرا في 2011، قبل الانتقال إلى فيتوريا غيمارايش بين 2011 و2015.