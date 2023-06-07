أول تعليق من برشلونة بعد اختيار ميسي الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي

أعرب نادي برشلونة الإسباني عن تفهُّمه واحترامه لقرار الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي الموسم الماضي 2022-2023.
وقال النادي في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في يوم الاثنين الماضي قام خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليو ميسي، بإخطار الرئيس لابورتا بقرار اللاعب الانضمام إلى نادي إنتر ميامي رغم العرض الذي قدمه له نادي برشلونة بعدما أعرب كل من برشلونة وليو عن رغبتهما في عودته إلى صفوف النادي".
وأضاف البيان: "أعرب الرئيس لابورتا عن تفهُّمه واحترامه لقرار ميسي اللعب في دوري أقل حدة، وبعيدًا عن الأضواء والضغوط التي تعرَّض لها في السنوات الأخيرة".
وتابع: "كما اتفق لابورتا وخورخي ميسي على العمل معًا من أجل الترتيب لإقامة تكريم للاعب حظي ويحظى وسيظل يحظى دائمًا بالحب والود والتقدير من عائلة برشلونة".
وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد أعلن مساء الأربعاء أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في مقابلة مع الصحيفتَين الكتالونيتَين "سبورت" (SPORT) و"موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo).
وقال النجم الأرجنتيني إنه اتخذ قراره، واختار الدفاع عن ألوان فريق إنتر ميامي، بالرغم من أن رغبته كانت العودة إلى برشلونة الذي حقق معه نجاحات أسطورية.
وقال: "بعد الفوز بكأس العالم، وعدم التمكن من العودة إلى برشلونة، حان الوقت للذهاب إلى ميامي لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة، وأستمتع بحياتي اليومية أكثر".