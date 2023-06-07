أول تعليق من برشلونة بعد اختيار ميسي الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي

وقال النادي في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في يوم الاثنين الماضي قام خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليو ميسي، بإخطار الرئيس لابورتا بقرار اللاعب الانضمام إلى نادي إنتر ميامي رغم العرض الذي قدمه له نادي برشلونة بعدما أعرب كل من برشلونة وليو عن رغبتهما في عودته إلى صفوف النادي".