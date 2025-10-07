بعد إصابته بتمزق في أربطة المفصل.. سعد الناصر يقترب من العودة لتدريبات النصر الجماعية

بات لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، سعد الناصر، في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد إصابة أبعدته عن الملاعب منذ انطلاق الموسم.