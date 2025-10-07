بعد إصابته بتمزق في أربطة المفصل.. سعد الناصر يقترب من العودة لتدريبات النصر الجماعية

بات لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، سعد الناصر، في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد إصابة أبعدته عن الملاعب منذ انطلاق الموسم.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، يخضع الناصر حاليًا لبرنامج لياقي خاص يتضمن تدريبات جري مكثفة في مقر النادي بالرياض، تمتد لتسعة أيام، على أن يكون بعدها جاهزًا للانضمام إلى المجموعة وفق الخطة التي وضعها الجهاز الطبي.
وكانت الفحوصات الطبية قد أظهرت إصابة الناصر بتمزق في أربطة مفصل القدم، تعرّض له خلال الشوط الأول من مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في افتتاحية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا 2، ما أجبره على الخروج المبكر وخوض فترة علاج وتأهيل طويلة.