اتحاد الكرة يحتفي بالمدربين السعوديين غدًا

يُقيم الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية، مساء غدٍ الخميس، في الرياض حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية للموسم الرياضي 2022-2023.
وتأتي هذه المبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم للعام الثالث على التوالي، دعمًا منه لمسيرة المدرب الوطني.
وكانت اللجنة الفنية وضعت عدة معايير للتكريم تتمثل في تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية، أو تحقيق إحدى بطولات الموسم الحالي المحلية أو الخارجية والصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.
يُذكر أن اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في أغسطس 2019 إقامة حفل سنوي في نهاية كل موسم لتكريم المدربين الوطنيين المنجزين، والذي انطلق في نسخته الأولى عام 2021 بتكريم المدربين الوطنيين المنجزين للموسمين الرياضيين 2019-2020 و2020-2021، فيما أُقيم العام الماضي حفل تكريم المدربين المنجزين لموسم 2021-2022.