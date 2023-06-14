اتحاد الكرة يحتفي بالمدربين السعوديين غدًا

وكانت اللجنة الفنية وضعت عدة معايير للتكريم تتمثل في تحقيق بطولة مع المنتخبات الوطنية أو مركز مؤهل لبطولة قارية أو دولية، أو تحقيق إحدى بطولات الموسم الحالي المحلية أو الخارجية والصعود إلى درجة أعلى أو التأهل إلى بطولة خارجية.