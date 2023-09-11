منافسات الكرة الآسيوية حصريًا على SSC عبر باقة الرياضة من "شاهد" و GOBX

تعود الإثارة من جديد لملاعب كرة القدم الآسيوية على قنوات SSC التي ستنقل حصريًا داخل المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر الحالي عدة منافسات كروية، وذلك عبر باقة الرياضة من منصة "شاهد" وGOBX.
ومن أبرز تلك المنافسات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تحظى البطولات الآسيوية بشعبية كبيرة بين مشجعي كرة القدم في القارة الصفراء، وتعد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا (الهلال والاتحاد والنصر) الأكثر ترشيحًا للوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة مدججين بعددٍ من النجوم العالميين أمثال: رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم.
فيما ستكون المشاركة الأولى لنادي الفيحاء مليئة بالطموحات لهذا الفريق.
وتتوفر سائر تفاصيل الباقات للراغبين بالاشتراك والاستمتاع بهذه البطولات وغيرها من المنافسات عبر الموقع الرسمي لـ "شاهد": www.shahid.net