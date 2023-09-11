منافسات الكرة الآسيوية حصريًا على SSC عبر باقة الرياضة من "شاهد" و GOBX

ومن أبرز تلك المنافسات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تحظى البطولات الآسيوية بشعبية كبيرة بين مشجعي كرة القدم في القارة الصفراء، وتعد الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا (الهلال والاتحاد والنصر) الأكثر ترشيحًا للوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة مدججين بعددٍ من النجوم العالميين أمثال: رونالدو ونيمار وبنزيما وغيرهم.