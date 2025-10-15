أمين عام هيئة الفروسية يسلّم الكأس الملكي السعودي في اليابان للفائز بالمركز الأول

وخلال الحفل سلّم أمين عام هيئة الفروسية المهندس عبدالله العسيري الفائز بالمركز الأول الخيّال ريوسي ساكاي، معبّرًا عن اعتزازه بهذه المشاركة التي تعكس عمق العلاقات الرياضية بين المملكة واليابان، ومؤكدّا لما تولّيه هيئة الفروسية من اهتمام بتعزيز حضورها عالميًا وأن الحفل يعد مناسبة مميزة بادر بها الملك عبدالله رحمه الله وهي شهادة على نجاح العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان وهذا الحدث هو احتفال تبادل ثقافي ورياضي ونأمل أن نستضيف المزيد من هذه الفعاليات في الرياض.