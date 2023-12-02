في ختام "جولة الرياض إكسبو 2030": التعاون "يذيق" الشباب الخسارة السابعة

قلب فريق التعاون الأول لكرة القدم الطاولة أمام مستضيفه الشباب، وفاز عليه بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في ختام الجولة الـ15 من دوري روشن، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030"، بقيادة الحكم اليوناني "آنا ستاسيوس".
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل، جاء عن طريق البلجيكي "كاراسكو" من ركلة جزاء بطريقة رائعة في الدقيقة الـ33.
وفي الشوط الثاني قلب التعاون الطاولة أمام الشباب، وأحرز "جواو بيدرو" هدفين لفريقه في الدقيقتين الـ55، والـ62، كانا كافيَين لخطف النقاط الثلاث، والعودة لسكة الانتصارات.
وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده النقطي إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي الشباب عند رصيده السابق 16 نقطة في المركز الـ12.