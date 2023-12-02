في ختام "جولة الرياض إكسبو 2030": التعاون "يذيق" الشباب الخسارة السابعة

قلب فريق التعاون الأول لكرة القدم الطاولة أمام مستضيفه الشباب، وفاز عليه بنتيجة 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب نادي الشباب في العاصمة الرياض، في ختام الجولة الـ15 من دوري روشن، المسماة بـ"جولة الرياض إكسبو 2030"، بقيادة الحكم اليوناني "آنا ستاسيوس".