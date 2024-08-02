في معسكره بإسبانيا.. "الشباب" يخسر تجريبية لاس بالماس

وتكونت قائمة مدرب الأبيض البرتغالي فيتور بيريرا من كل من: كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، ومتعب الحربي، ونادر الشراري، وحسين الصبياني، ونواف الغليميش، وماجد كنبة، وجوستافو كويلار، وكريستيان جوانكا، وعبدالرزاق حمد الله، وهارون كمارا، وحبيب ديالو.