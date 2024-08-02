في معسكره بإسبانيا.. "الشباب" يخسر تجريبية لاس بالماس

ضمن المعسكر الإعدادي في جزيرة تينيريفي الإسبانية، خسر فريق الشباب الأول لكرة القدم مباراته التجريبية أمام لاس بالماس الإسباني 2ـ1، اليوم الجمعة.
وأحرز هدف الشباب الوحيد، خلال المواجهة التجريبية، البلجيكي يانيك كاراسكو.
وتكونت قائمة مدرب الأبيض البرتغالي فيتور بيريرا من كل من: كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، ومتعب الحربي، ونادر الشراري، وحسين الصبياني، ونواف الغليميش، وماجد كنبة، وجوستافو كويلار، وكريستيان جوانكا، وعبدالرزاق حمد الله، وهارون كمارا، وحبيب ديالو.
وانطلق معسكر "الشباب" في 18 يوليو الماضي، على أن يُختتم في التاسع من أغسطس الجاري.